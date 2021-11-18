روسيا ترسل دفعة أولى من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

أرسلت روسيا دفعة أولى من المساعدات الإنسانية إلى مطار كابول صباح اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "آر تي عربية" عن السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف القول، إن الدفعة تتضمن مساعدات إنسانية وزنها 36 طنا.

وأضاف الدبلوماسي أنه بعد ذلك ستكون هناك شحنتان إضافيتان من الإمدادات الإنسانية ستقوم بإيصالهما طائرات النقل العسكرية، ليبلغ الحجم الإجمالي للمساعدات الروسية أكثر من 100 طن.

يذكر أن برنامج الأغذية العالمي بدأ هذا الشهر بتوزيع مساعدات مالية للأسر الأفغانية الأكثر فقرا، بعد أن انهار اقتصاد الدولة إثر سيطرة حركة طالبان، ما أدى إلى زيادة الجوع والفقر.