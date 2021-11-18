غرق شوارع العريش بسبب الأمطار الغزيرة

دفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء بمعدات إزالة الأمطار في الشوارع بمعاونة فرق مجلس مدينة العريش.

وجاء ذلك بعد تعرض مراكز المحافظة إلى موجة أمطار غزيرة، تسببت في تكون مستنقعات المياه في الشوارع والميادين مما يُعيق حركة السير.

وحذر اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، المواطنين من السير والوقوف تحت أية لافتات أثناء الرياح الشديدة، مشددا على عدم التواجد في مخرات السيول أو الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار؛ حفاظا على أرواح وسلامة الجميع.