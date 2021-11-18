 فيديو.. رئيس رابطة الأندية: عوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة - بوابة الشروق
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فيديو.. رئيس رابطة الأندية: عوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة


نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 12:02 ص | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 12:02 ص

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه «لا يوجد قرار حتى الآن بزيادة عدد الجمهور المسموح له بحضور المباريات»، مؤكدا على دعم ومساندة الجميع للمنتخب المصري، للتأهل إلى كأس العالم.

وأشار إلى أن الرابطة عقدت اجتماعا مع 18 ناديا والشركة الراعية بشأن مستحقات البث، موضحا أنه تم الاتفاق مع 17 ناديا.

ولفت إلى أن العوائد المادية لكأس الرابطة ستكون مغرية، مشيرا إلى أن البطولة ستقام على شكل دوري من دور واحد بين 3 مجموعات، ثم دوري نصف نهائي ونهائي، تبدأ يوم 8 يناير وتستمر لمدة 4 أسابيع.

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