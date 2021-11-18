 بوريس جونسون يحمل عمالقة الإنترنت مسؤولية حذف المحتوى المشجع على الإرهاب والإباحية - بوابة الشروق
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بوريس جونسون يحمل عمالقة الإنترنت مسؤولية حذف المحتوى المشجع على الإرهاب والإباحية

(د ب ا)
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 12:22 ص | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 12:22 ص

قال رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون إن عمالقة الإنترنت مثل ميتا بلاتفورم انكوربوريشن، وهى الشركة التي كانت تعرف سابقا باسم "فيسبوك، وجوجل انكوربوريشن، يجب أن تتحمل مسؤولية إزالة المواد الإباحية والمحتوى الذي يشجع الإرهاب من مواقعهم الإلكترونية.

وقال جونسون ، أمام لجنة برلمانية،إن الوقت قد حان لمن يطلق عليهم اسم شركات التكنولوجيا الكبرى أن" "تدرك أنهم لا يستطيعون مجرد التفكير في أنفسهم على أنهم قطع محايدة من البنية التحتية ؛ إنهم ناشرون ومسؤولون عما هو موجود على أنظمتهم ".

وأضاف أمام لجنة من المشرعين اليوم الأربعاء في لندن" نريد فرض أقوى عقوبات ممكنة ضد الأشخاص الذين يديرون شركات عبر الإنترنت ، التي تسمح بمرور سيل من المواد التي تحض على الكراهية"،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووجهت المملكة المتحدة تحذيرا لفيسبوك بأن تحافظ على سلامة المستخدمين أو أن تخاطر بتعريض نفسها لاتهامات جنائية.

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