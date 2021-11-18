النيابة تستعجل ضبط وإحضار عامل الكرتون المتهم بقتل عاطل في الإسكندرية

استعجلت نيابة الجمرك في الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث حول حادث مقتل، عامل كرتون، بطعنة نافدة في الرقبة بسلاح أبيض "سكين" على أيدي شخص، عاطل، أثناء تواجدهما في شارع الموازيني، بمنطقة بحري، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة الجمرك، إثر خلافًا قديمًا نشب بينهما، وتجدد قبل الحادث.

وأمرت النيابة العامة بتكثيف جهود البحث الجنائي؛ لضبط المتهم، وإحضاره لسراي النيابة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع الحادث، لفحص تسجيلاتها، ومدها بأقوال شهود العيان، والتصريح بتسليم جثة القتيل لأسرته لمواراته الثرى، عقب الكشف الطبي عليها وموافاتها بتقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي، بوقع حادث قتل في نطاق حي الجمرك.

وبانتقال الشرطة، بقيادة المقدم أحمد الشوربجي، رئيس مباحث قسم شرطة الجمرك، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة تبين أن الجثة مسجاة على الأرض، وصاحبها غارق في دمائه، وفارق الحياة في الحال قبل إسعافه؛ إثر تعرضه لطعنة غائرة خرجت من الجانب الأخر للرقبة.

تم نقل جثة القتيل إلى مشرحة كوم الدكة، وسط الإسكندرية، عقب تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.