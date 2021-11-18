 عميدة حاسبات عين شمس تتفقد عملية الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب: صورة ديمقراطية - بوابة الشروق
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عميدة حاسبات عين شمس تتفقد عملية الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب: صورة ديمقراطية

عمر فارس
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 4:52 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 4:52 م

تفقدت نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، أعمال سحب استمارات الترشح من قبل طلاب الكلية الراغبين في خوض ماراثون الانتخابات، بحضور هالة مشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ورشا إسماعيل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

واطمئنت بدر على مباشرة أعمال سحب الأوراق وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وتابعت التأكد من حصول المتقدمين لسحب الاستمارات على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19.

كما تحدثت مع الطلاب عن أهمية ممارسة الحق الانتخابي بكل شفافية ونزاهة مع التشديد على ضرورة العمل العام الذي يصب في خدمة الطلاب والمجتمع الجامعي، ذاكرة أن ممارسة الطلاب لهذا الحق يعد صورة من صور الديمقراطية والحرية التي يناظرها الشباب في المجتمع ككل.


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