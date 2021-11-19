عبد الدايم: نعمل على نشر الثقافة والفنون في ربوع مصر من خلال مبادرة حياة كريمة

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن الوزارة تعمل على نشر الثقافة والفنون في ربوع مصر من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى دعمت خطة الوزارة في تحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

وأضافت عبدالدايم - خلال لقائها في برنامج "حديث العرب من مصر" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري مع الإعلامية درية شرف الدين، مساء اليوم الخميس - أن مشاركة وزارة الثقافة في تنمية الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتم بالتنسيق مع مجلس الوزراء، حيث بدأت وزارة الثقافة في استهداف عدد كبير من القرى بالمشروعات الثقافية مثل اكتشاف المواهب وتنظيم الورش الثقافية؛ فضلا عن تنظيم العروض المسرحية.

وحول مسرح "المواجهة والتجوال"؛ أكدت عبدالدايم أنه يسهم بدور كبير حالياً؛ خاصة أنه يستطيع الوصول إلى عدد كبير من المواطنين من خلال العروض المسرحية التي يتم تنظيمها بالشوارع والقرى المصرية؛ وكذلك معارض للكتاب وورش فنية.

وشددت وزيرة الثقافة على أهمية مشروع "كشك كتابك" الذي تم إطلاقه مؤخرا، مشيرة إلى أنه مشروع تابع للهيئة العامة للكتاب ويضم إصدارات الهيئة ووزارة الثقافة وسيتم تفعيله وتشغيله من خلال أبناء هذه القرى.

وعن دور المسرح في المجتمع، قالت عبدالدايم إن هناك تطويرًا كبيرًا في محتوى المسرح ليواكب فكر الأجيال الجديدة، مؤكدة أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات في هذا الإطار وأبرزها مبادرة "ابدأ حلمك" التي تعمل على اكتشاف المواهب الجديدة وتنميتها في هذا المجال، موضحة أنه يوجد تعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة ودور سينما في مختلف المحافظات.

وأكدت أن مصر استطاعت أن تتخطى أزمة جائحة كورونا بشكل كبير ولم تتوقف الفعاليات الثقافية لوقت طويل وذلك بدعم من الدولة المصرية، رغم تأثر العالم بشكل كبير في جميع المجالات.