قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن إعلان الوزارة صعود مصر للمركز 39 ضمن تصنيف US News لأعلى ٧٨ دولة في جودة التعليم يستهدف تصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة والمحبطة التي يتداولها البعض.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مشاء الأربعاء، أن التصنيف شيء معقد، موضحًا أنه نشر رابط تصنيف US News حتى يرى المواطنون المؤسسة التي تضع التصنيف وعلى أي أساس.

وأشار إلى أن الوزارة تحلم باحتلال مركز أعلى من الـ39، منوهًا إلى أن تقرير التنافسية العالمي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2017 والمركز الذي احتلته مصر حينها لا يتناسب مع تاريخها.

وأكد وزير التعليم، أن احتلال مصر المركز 39 ضمن 78 دولة مكانة جيدة جدًا، مشددًا على أهمية الأخذ في الاعتبار أن قدرات الإنفاق لبعض الدول التي نافستها مصر أعلى منها كثيرًا.

وفي سياق متصل، علق «شوقي» على أزمة المعلمين، متابعًا: «مواقع التواصل أصبحت مكانًا للشكوى والاعتراض والنقد والتجريح، نحن لم نصنع أزمة المعلمين ولكننا توارثنا التركة، نحاول في كل الاتجاهات واستطعنا التقدم في بعض الاتجاهات لكننا لم نصل إلى الكمال».

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى ٧٨ دولة في جودة التعليم.

وفي هذا السياق، ذكر موقع USNews أن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 في مجال التعليم جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام في الدول محل الدراسة.