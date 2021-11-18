مراكز شباب القليوبية تستقبل المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

بدأت اليوم، مراكز شباب القليوبية تفتح أبوابها أمام المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لاستلام الفيزا الخاصة بهم، لصرف معاشات تكافل وكرامة للتسهيل على المواطنين وتقليل التكدس.



ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب والتعاون مع الجهات المختلفة؛ لمواجهة أزمة كورونا وتقليل الضغط على مكاتب البريد توفير خدمات أفضل للمواطنين.



وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ضرورة التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والتعقيم ولبس الكمامات لتسهيل عمل الموظفين بالمراكز.



ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة في التعاون بين كل الجهات لخدمة المواطن المصري، وفي إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة، بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.



الجدير بالذكر أن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وجه بفتح عدد من مراكز الشباب أمام الجمهور المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، تم تحديد مركز شباب مدينة قها بطوخ، ومركز شباب شبلنجة ببنها ومركز شباب الأمل بالخانكة، ومركز شباب الحدادين بطوخ.