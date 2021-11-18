إبتسام زايد تنافس علي الذهب في سباقات اليوم الخامس للبطولة العربية للدراجات

تتواصل اليوم الخميس منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق، والتي تقام منافساتها بمنطقة البادية بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 8 دول وتستمر منافساتها حتى يوم 19 نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وتبدأ منافسات اليوم الخامس للبطولة بسباق الفردي العام لفئة الشابات، ويمثل منتخب مصر في السباق 6 لاعبات هن: حبيبة السيد والعلياء أحمد بنبيلا وملك موسى وآلاء أحمد وسارة ياسر ومريم عادل، ويشارك في السباق أيضا 11 لاعبة أخرى يمثلن منتخبات المغرب والجزائر والإمارات.

ويقام اليوم سباق الفردي العام لفئة الإناث وتحت 23 سنة، وتشارك فيه مصر بأربع لاعبات تتقدمهم البطلة إبتسام زايد، بجانب ندى إبراهيم ورحاب أحمد وسهيلة يوسف، ويشهد السباق مشتركة 36 لاعبة أخرى يمثلن منتخبات الإمارات والجزائر والسعودية والمغرب والكويت.

وتختتم منافسات اليوم الخامس للبطولة بسباق الفردي العام لفئة الشباب، ويشارك فيه 33 لاعبا من ضمنهم 5 لاعبين يمثلون منتخب مصر وهم: عبد الله عفيفي ومحمود بكر توفيق وعبادة حسن وبجاد شريف وعبد الرحمن فهيم، ويمثل باقي اللاعبين منتخبات الجزائر والإمارات والسعودية والمغرب وليبيا واليمن.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتسليم اللاعبين الفائزين الميداليات عقب انتهاء كل سباق، وذلك بمشاركة المستشار اسماعيل الحوسني الامين العام للاتحاد العربي للدراجات وعدد من مسئولي وقيادات الاتحادين العربي والمصري.