مصطفى بكري يعرض مسألة حسابية من منهج 5 ابتدائي: أنا نفسي مش عارف أجاوب

عرض الإعلامي مصطفى بكري، مسألة أدرجتها وزارة التربية والتعليم في منهج الصف الرابع الابتدائي.

وخلال برنامجه "حقائق وأسرار" على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، استعرض بكري السؤال الذي نصّ على: "استخدم خوارزمية الطرح لحل المسألة الكلامية، اكتب المعادلة ووضح أفكارك ثم قم بتقريب كل عدد إلى أقرب مليون للتحقق من معقولية إجابتك".

وعقّب بكري على ذلك قائلًا: "أنا نفسي مش عارف

أجاوب على هذا السؤال.. عاوز تلميذ في الصف الرابع يجاوب؟".

ورأى بكري أن المقررات بهذه الصعوبة صعبة على التلاميذ قبل الطلاب، مستائلًا عن مدى تهيئة كل الأمور والأدوات لهذا التطوير.

وأشار إلى أنّ التطوير يختلف بشكل كامل عن التعقيد وهو ما يستلزم مراجعة الأمور قبل فوات الأوان.