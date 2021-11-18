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الجزائر تعلن تشكيل المحكمة الدستورية الجديدة

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 2:42 ص | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 2:42 ص

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، تشكيل المحكمة الدستورية من ٤ أعضاء معينين، و٨ أعضاء منتخبين.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقع على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية.
وشملت هذه المراسيم تعيين ٤ قضاة من بينهم القاضي ،عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية، فضلا عن التصديق على انتخاب ٨ قضاة .
ويتكون تشكيل المحكمة الدستورية الجزائرية من 12 عضواً، أربعة منهم معينين من قبل رئيس الجمهورية، بينما ينتخب الأعضاء الثمانية المتبقين.
يذكر أن المحكمة الدستورية في الجزائر تم استحداثها بدلا من المجلس الدستوري بموجب الدستور المعدل الذي تم التصويت عليه في نوفمبر من العام الماضي؛ وتعد هذه المحكمة هي "حامي الدستور"، وتتولى الرقابة على السلطات الثلاث.

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