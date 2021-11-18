بريطانيا: التطعيم بعد 12 أسبوعا لمصابي كورونا تحت 18 عاما

قال مسؤولون بريطانيون إن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، والذين أصيبوا بفيروس كورونا، يجب ألا يحصلوا على لقاح إلا بعد مرور 12 أسبوعا.

وأوضح خبراء من وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن الإرجاء يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالتهاب القلب بعد التطعيم، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأشار الخبراء، إلى أن معدلات الإصابة الحالية بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم بين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ما يقرب من تسعة حالات من بين كل مليون حالة حصلت على اللقاح، وكانت الحالات "خفيفة نسبيا".

وكانت النصيحة لكبار السن والأشخاص المعرضين لخطرالإصابة بفيروس كورونا، هي أنه يجب عليهم الانتظار أربعة أسابيع بين الإصابة بفيروس كورونا، وتناول جرعة من اللقاح، لكن المسؤولين قالوا إن هذه الفترة يجب أن تمتد إلى 12 أسبوعا للأطفال، حيث أنه يعتقد أن عدوى فيروس كورونا الطبيعية لدى الشباب توفر لهم حماية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وربما ستة أشهر.

وأضاف الخبراء، أن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب والآثار الجانبية الأخرى كان "في الأيام القليلة الأولى"، لذلك إذا كان الأشخاص قد حصلوا على هذا اللقاح قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع، في غضون شهر من إصابتهم بالعدوى السابقة، وهم الآن بخير، فيمكن طمأنتهم بأنهم تجاوزوا تلك الفترة من المخاطر المحتملة".

من جهتها، قالت ماري رامزي، رئيسة قسم التطعيمات في وكالة الأمن الصحي البريطانية، إن لقاحات كورونا، آمنة للغاية. ونصحت بفاصل زمني أطول بين الإصابة بفيروس كوفيد والتطعيم لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأضافت: "يجب طمأنة الشباب وأولياء الأمور بأن التهاب عضلة القلب نادر للغاية، في أي وقت يأخذون فيه اللقاح".