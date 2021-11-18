قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم وغدا استمرارًا للأجواء الخريفية وانخفاضًا في درجات الحرارة ملموس خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن الطقس معتدل صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد، ذاكرة أنه مائل للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، متوقعة أن تشهد السواحل الشمالية تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، والذي يؤدي إلى فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، أن محافظات شمال الصعيد والمنيا وأسيوط تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر والمتأخرة من الليل، قائلة إن العظمى على تلك المناطق تتراوح ما بين 27 إلى 28 درجة، والصغرى ما بين 15 إلى 14 درجة.

وذكرت أن العظمى على الأقصر وأسوان تتراوح ما بين 31 إلى 30 درجة والصغرى ما بين 18 إلى 20 درجة، مؤكدة أن محافظات جنوب الصعيد لن تتأثر بالحالة الجوية المرتقبة يومي السبت والأحد المقبلين.

وقالت إن شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد تتعرض يومي السبت والأحد لأمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، مضيفة أنها ستكون ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية ومصحوبة بحبات البرد.

وتابعت أن الأمطار تمتد لمناطق من جنوب الدلتا وستكون متوسطة ورعدية في تلك المناطق، مختتمة أن الأمطار ستكون ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.