وزير الخارجية اللبناني يبحث حلحلة الأوضاع السياسية في لبنان أثناء زيارته لموسكو

أفاد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الخميس، بأنه سيبحث مع المسؤولين الروس خلال زيارته إلى موسكو حلحلة الأوضاع السياسية في لبنان.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن بو حبيب قوله، عقب اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم، قوله إنه بحث مع ميقاتي زيارته إلى موسكو بعد غد السبت.

وعما يقال عن تزويد موسكو للبنان بصور الأقمار الاصطناعية لانفجار الرابع من أغسطس 2020 قال بو حبيب: "هذا الأمر طلبه رئيس الجمهورية ميشال عون، وسأبحثه خلال زيارتي".

وعن إمكانية قيام موسكو بمسعى وإرسال موفد إلى لبنان لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسيا، أوضح الوزير بو حبيب أنه سيبحث "هذا الأمر مع المسؤولين الروس، ولا أعرف ما إذا كان هناك إمكانية لذلك، وهذا ما طلبه مني الرئيس ميقاتي لأبحثه معهم".