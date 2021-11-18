إدارة بايدن تعلن شراء 10 ملايين جرعة من لقاح فايزر

أعلنت إدراة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أنها اشترت 10 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا، والذي اثبت فاعلية كبيرة في الحد من أعراض الفيروس وتقليل عدد حالات دخول المستشفيات نتيجة الإصابة بالفيروس بين البالغين طبقا لآخر التجارب السريرية.

وقالت الإدارة الأمريكية في بيان اليوم إن العقار ويسمى "باكسلفيد" يعتبر تغييرا أساسا في مواجهة فيروس كورونا حيث يمكن للأطباء وصفه للمصابين للعلاج في المنازل.

وأضاف البيان أن "الإدارة الأمريكية تقوم بكل التحضيرات الممكنة من أجل ضمان وصول هذا العقار بشكل سهل ومجاني لكل من يحتاجه.. وتلك تعد أخبارا إيجابية للغاية"، مشيرا إلى أن "هذا العلاج يعتبر أداة مهمة أساسية في ترسانة الإدارة الأمريكية للخروج من هذا الوباء.