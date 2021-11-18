قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تواصل تقديم خدماتها للعالم أجمع، ولم تتوقف حتى الآن بعد مرور 152 عاما على افتتاحها.

وأوضح ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» أن الهيئة بذلت قصارى جهودها للحفاظ على عدد السفن التي تمر خلال أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن قناة السويس لها أهمية خاصة للعالم أجمع وليس مصر فقط.

وأشار ربيع إلى أنه جارٍ تطوير الجزء الثاني للقناة، لزيادة عدد السفن التي تمر من خلالها، موضحا أن القناة شهدت عبور قرابة 1.4 مليون سفينة، بإجمالي حمولات تصل إلى 31.1 مليار طن منذ افتتاحها وحتى الآن.

ولفت إلى أن الإنفاق على مشروعات تطوير القناة يتم من إيرادات القناة والميزانية الخاصة بها، مشيرا إلى أن عدد العاملين بالمشروع يصل إلى 3 آلاف عامل، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عام 2023.