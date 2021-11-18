 وزير الداخلية اللبناني: أغلب الحرائق التي شهدتها البلاد مفتعلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الداخلية اللبناني: أغلب الحرائق التي شهدتها البلاد مفتعلة

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 8:26 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 8:26 م

قال وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي إن الحرائق التي شهدها لبنان مؤخرا أغلبها مفتعلة وتركت خسائر كبير، موضحا أن الحرائق توزعت على كافة الأراضي اللبناني، وأخطرها في الجنوب.

وأضاف مولوي، في تصريح له اليوم الخميس، أنه سيتابع التحقيقات بجدية للكشف عن مفتعلي الحرائق، مؤكدا أن لدى الوزارة معلومات وتسجيلات وصور، تتابعها الأجهزة الأمنية المختصة وسيكون هناك نتيجة للتحقيقات.

وأوضح أن الحكومة سترفع الى مجلس النواب مشروع قانون لزيادة العقوبات على مفتعلي الحرائق، معتبرا أن هذا الموضوع خطر للغاية.

وجدد مولوي الشكر لمتطوعي وعناصر الدفاع المدني، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لتطبيق القانون كي ينال 


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