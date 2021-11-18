الشرطة السودانية: قواتنا استخدمت الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع في مظاهرات أمس

أعلنت الشرطة السودانية، صباح الخميس، تسجيل 89 إصابة في صفوف قوات الأمن خلال مظاهرات أمس وإتلاف 4 عربات تابعة للشرطة.

وأكدت الشرطة، أن قواتها «استخدمت الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع ولم تستخدم السلاح الناري مطلقاً»، وذلك وفقًا لما أورده موقع «سبوتنيك» في خبر عاجل له، صباح الخميس.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن 15 شخصا على الأقل قتلوا برصاص الجيش السوداني خلال مظاهرات شهدتها البلاد الأربعاء؛ احتجاجا على القرارات الأخيرة لقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وكان نشطاء ونقابات قد دعوا، أول أمس الثلاثاء، إلى تنظيم تحركات مناهضة للقرارات التي أصدرتها المؤسسة العسكرية، وأكدت لجان في الخرطوم أن المبدأ الذي تبنته هو «لا شراكة، لا تفاوض، لا مساومة».

ونُظمت احتجاجات قبل أيام في شوارع العاصمة وأكثر من 50 مدينة داخل وخارج البلاد، طالبت باستعادة الحكومة المدنية.