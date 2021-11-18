 الصين تفرض قيودا على القدرة الاستيعابية للمواقع الثقافية والترفيهية - بوابة الشروق
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الصين تفرض قيودا على القدرة الاستيعابية للمواقع الثقافية والترفيهية

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 12:05 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 12:05 م

وجهت السلطات المحلية في بكين المواقع الثقافية والترفيهية المحلية، بما فيها مقاهي الإنترنت، بالتشغيل بنسبة 75% من قدرتها الاستيعابية لاستقبال الزوار، من أجل السيطرة على فيروس كورونا.

ووجّه مسؤول من مديرية الثقافة والسياحة لبلدية بكين تشو وي مين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم الخميس، بتعزيز تدابير الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في المواقع الثقافية والترفيهية في المدينة.

ويتوجب على جميع المسافرين إلى المدينة تقديم نتائج سلبية لاختبارات الحمض النووي التي تم إجراؤها في غضون 48 ساعة قبل وصولهم، بالإضافة إلى رمز استجابة سريعة باللون الأخضر لإثبات وضعهم الصحي.

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