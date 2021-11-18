السودان: عودة خدمة الإنترنت عبر كل شركات الاتصالات

أفادت مصادر مطلعه لوكالة السودان للأنباء «سونا»، اليوم الخميس، بعودة خدمة الإنترنت عبر شركات الاتصالات كافة في البلاد.

وأمرت محكمة سودانية، اليوم الخميس، باحتجاز رؤساء شركات الاتصالات الثلاث في البلاد لحين عودة خدمات الإنترنت، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصدرت محكمة سودانية يوم الأربعاء ما قبل الماضي، أمرا يلزم مقدمي الخدمة الرئيسيين الثلاثة في السودان بإعادة الإنترنت، لكن لم تظهر أي مؤشرات على تنفيذ الحكم.

وأصبح انقطاع الإنترنت شائعا في السودان منذ اندلاع احتجاجات أواخر العام 2018، والتي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.