قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الجمهور هو المسؤول عن السماح بوجود أو منع وجود فنان على الساحة، موضحًا أن النقابة لها دور في الحفاظ على أعضائها.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن قرار النقابة الأخير بتحديد أسماء الممنوعين من العمل من باب تنظيم المهنة، مؤكدًا أن المهرجانات فيها الجيد والسيئ.

وأشار إلى أن النقابة ترحب بالراغبين في الانضمام إليها ونجحوا في اجتياز الامتحان، متابعًا: «لا نحاسب أحد على اسمه أو بيننا وبينه ثأر، أنا أحافظ على الأعضاء بمنع من لا يدفع رسوم النقابة أو يعمل بدون تصريح».

ولفت إلى أنه لا يحب لون «الراب» لكن النقابة تستقبل العديد من الشباب من مقدمي هذا اللون، مضيفًا: «هل همشي النقابة على مزاجي؟ بينهم ولاد مثقفين ومحترمين، ويمضون على تعهد بشأن احترام الكلام المقدم لأن أغاني الراب تتضمن بعض المواضيع الخارجة».

وعن مطرب الراب «ويجز» ذكر أن ابنه شريف وزوجته حضروا حفل للأخير ويحبون الفن الذي يقدمه، متابعًا: «اسمه أحمد وعلى المستوى الشخصي حبيبي وأعتبره ابني، مثقف وخريج جامعة أمريكية وإنسان جميل ومتفهم، لكن أوقات كتيرة مبفهمش بيقول إيه».