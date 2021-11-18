وزارة الصحة الألمانية تتوقع توافر لقاح مضاد لكورونا للصغار قبل الكريسماس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشارت تقديرات وزارة الصحة الألمانية إلى إمكانية توافر اللقاح المضاد لكورونا بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما قبل وقت قصير من عيد الميلاد.

جاء ذلك في تقرير أعدته الوزارة لتقدمه إلى المشاورات التي ستجريها الحكومة الاتحادية والولايات غدا الخميس حول كيفية المضي قدما في مكافحة وباء كورونا.

وذكر التقرير أن التصريح المحتمل للقاح بيونتيك لهذه الفئة العمرية يمكن أن يصدر في تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن " هذا اللقاح للأطفال سيكون متاحا للمرة الأولى في ألمانيا اعتبارا من العشرين من كانون أول/ديسمبر 2021 شريطة صدور التصريح".

وستجري الوزارة في الأيام المقبلة مشاورات مع الولايات والأطباء وقطاع تجارة الأدوية حول توزيع الكميات الأولى التي تم الإعلان عن توريدها والبالغ حجمها قرابة 4ر2 مليون جرعة.

يذكر أن تطعيمات كورونا للأطفال متاحة في ألمانيا حتى الآن فقط للشريحة العمرية التي تبدأ من 12 عاما.

وهناك في ألمانيا قرابة 2ر9 مليون طفل دون 12 عاما، وليس هناك لقاح مصرح به لهذه الفئة العمرية بعد.