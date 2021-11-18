 كارتيرون : خماسية الأهلي ؟ .. سنعيد التفكير في بعض الأمور - بوابة الشروق
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كارتيرون : خماسية الأهلي ؟ .. سنعيد التفكير في بعض الأمور

كريم صلاح
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 4:58 ص | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 4:58 ص

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سيعيد تفكيره في العديد من الأمور الخاصة بالفريق خاصة بعد الخسارة بخماسية من الأهلي.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة المحور أنه سيفكر بشكل مختلف في بعض الأمور بعد السقوط أمام الأهلي في الجولة السابقة من مسابقة الدوري.

وأوضح كارتيرون أن تلقي 5 أهداف في مباراة واحدة أمر لا يجب أن يمر ويجب التفكير فيه بشكل مختلف.

وأضاف كارتيرون لم نكن تلقينا أي خسارة منذ 25 مباراة ولم نكن موفقين في مباراة الأهلي وعلينا أن نكون أفضل في المباريات الصعبة.


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