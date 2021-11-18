إقبال كبير بحفل فرقة أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الأربعاء، حفلا فنيا لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية قيادة وعزف على الأوبوا المايسترو أحمد فرج، ومشاركة عازفة الفلوت هدى محمود، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وسط إقبال كبير من جمهور الأوبرا.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية للمؤلف الموسيقي الألماني يوهان سباستيان باخ، والذي يعد أشهر المؤلفين في عصر الباروك وأحد أكبر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ الغربي.

تجدر الإشارة إلى أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفني لعام ٢٠٠٤، تحت إشراف وقيادة مديرها الفني الراحل دكتور جهاد داوود، ومنذ عام ٢٠٠٨ تتولي دكتورة نيفين المحمودي إدارته الفنية، قدم الاوركسترا العديد من أعمال موسيقي الحجرة، كما شارك في العديد من الحفلات الفنية التي لاقت نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا وأشاد بها الجمهور والنقاد.