إيطاليا: قادرون على لعب دور الجسر بين أوروبا وأمريكا

أكد وزير الدفاع الإيطالي "لورينزو جويريني، اليوم الخميس، إن بلاده قادرة على لعب دور الجسر بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لخلق تعاون أوسع وأكثر شمولاً، لصالح النمو العام للنظام الصناعي الذي يجب أن يعتمد عليه حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

وأوضح غويريني في كلمته خلال المنتدى الصناعي للناتو، إن إيطاليا تلتزم بتعزيز التطور التكنولوجي والقدرة التنافسية اللازمين لمواصلة المشاركة بنشاط في البرامج الأكثر تقدمًا وابتكارًا، والتي يتم الترويج لها مع الحلفاء والاصدقاء.

وأشار الوزير - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية - إلى التعاون الصناعي المهم الذي أقامته الشركات الإيطالية العاملة على المستوى العالمي، مثل ليوناردو، فينكانتييري، إيفيكو، (Mbda) إيطاليا، إيليترونيكا وبيريتّا مع نظيراتها الرائدة في أوروبا، أمريكا وبريطانيا ، مشددا على أن الحكومة والبرلمان الإيطاليين بنظرها بعين الاهتمام إلى الالتزام الذي تم التعهد به، اختارا المشاركة، على الرغم من الأزمة، بزيادة ميزانية الدفاع للعامين الحالي والمقبل، بهدف تثبيت اتجاه النمو من خلال استثمارات معينة ودائمة في الابتكار والتنمية والتعاون الصناعي.