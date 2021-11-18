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بوتين: تحليق قاذفات الناتو قرب حدود روسيا يتجاوز الخطوط الحمراء

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 4:20 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 4:20 م

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قاذفات حلف شمال الأطلسي "الناتو" تحلق على بعد 20 كم من الحدود الروسية، مؤكدا أن هذا أمر يتجاوز الخطوط الحمراء.

وقال بوتين، خلال كلمة في اجتماع موسع لأعضاء وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن القاذفات الاستراتيجية لحلف شمال الأطلسي تحلق على مسافة 20 كيلو مترا من حدودنا، ومن المعروف أنها تحمل أسلحة خطيرة للغاية.

وأضاف: "نعبر باستمرار عن قلقنا حيال ذلك، ونتحدث عن الخطوط الحمراء، لكن شركائنا يتعاملون بشكل سطحي مع جميع تحذيراتنا وتصريحاتنا حول الخطوط الحمراء".

وفي ما يتعلق بتعاون روسيا مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قال الرئيس الروسي: "لا داع للتعاون إذا كانوا لا يرغبون في ذلك، ولكنهم يرسلون إشارات للتعاون، كما لو كنا نمارس الرياضة وليس الدبلوماسية".


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