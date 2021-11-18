أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تدشن حاضنة الحرف اليدوية بالوادي الجديد

دشنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الخميس، برنامج حاضنة الحرف اليدوية بمحافظة الوادي الجديد في إطار مشروع تنمية وتطوير ​ريادة الأعمال في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يرافقه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ووفد من المسؤولين بالإكاديمية، وبعض الجهات المساهمة في برنامج تطوير ريادة الأعمال في مصر للحرف اليدوية.



وأعلنت أكاديمية البحث العلمي، في بيان اليوم الخميس، أن برنامج حاضنات الحرف اليدوية يعد الأول من نوعه في محافظة الوادي الجديد، ويرتكز على تشجيع الشباب والسيدات على الابتكار والاستفادة من المنح المقدمة من خلال المشروع، والذي يستهدف نشر ودعم ثقافة ريادة الأعمال في مجال الحرف اليدوية لما لهذا القطاع من أهمية اقتصادية ومجتمعية لسكان الواحات، ويدعم المشروع الشباب من سن 21 إلى سن 40 سنة، وتمكين السيدات بنسبة 50%، حيث سيدعم 60 شركة في الوادي الجديد.



رئيس الأكاديمية جولة ببعض مشروعات الحرف اليدوية بمدينة الخارجة، بالإضافة إلى غرس نخلة بحديقة 30 يونيو بالخارجة في إطار مبادرة التوسع في زراعة النخيل.