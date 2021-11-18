رئيس جامعة الزقازيق ينفي وفاة طالبة الطب البشري بسبب ضغوط الامتحان

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن وفاة الطالبة نرمين بربري جودة، الطالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، ليس بسبب صعوبة الامتحانات، مؤكدًا أن جميع ما يتم تداوله من معلومات أمر عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح شعلان، في تصريح صحفي خاص لـ«الشروق»، اليوم الخميس، أن الطالبة لم تحضر الامتحان من الأساس، وأن الوفاة جاءت خارج الحرم الجامعي، مضيفًا أن الطالبة المتوفاة كانت تعاني من حالة مرضية.

وتابع رئيس جامعة الزقازيق، أنه تم العرض على مجلس جامعة الزقازيق في جلسته رقم 541 نهاية شهر يونيو الماضي، اقتراح مجلس شئون التعليم والطلاب التوصية بالموافقة على منح بعض الطلاب المفصولين بالنظام التقليدي والنظام التكاملي بالكلية، والطالبة المذكورة من ضمن عدد من زملائها بالكلية كانت ضمن القرار، وذلك للعامين الجامعيين 2019 – 2020 و2020 – 2021، على أن تكون فرصة واحدة إضافية وأخيرة، حيث إنهم استنفذوا مرات الرسوب وتم فصلهم طبقًا للائحة، وتضمن الاقتراح إمكانية إعطائهم فرصة واحدة إضافية نظرًا لظروف التي مروا بها أثناء جائحة كورونا، وتمت الموافقة آنذاك.

وتطرق رئيس جامعة الزقازيق، إلى الحديث بشأن ما يتم تداوله بأن الطالبة قد توفيت بسب صعوبة الامتحانات أو قسوة المعاملة وسوؤها من جانب بعض الأساتذة.

وأكد أنه لم ترد له أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور بذلك الشأن، وأنه في حالة ورود أية شكوى سيتم فتح تحقيقات موسعة بهذا الشأن.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا نعوا خلاله الطالبة المتوفاة، أمس الأربعاء، في إشارة إلى حدوث وفاتها بسبب صعوبة الامتحان وقسوة المعاملة من جانب أعضاء هيئة التدريس، وهو ما نفاه رئيس جامعة الزقازيق، وأكد عدم ورود أية شكاوى بهذا الشأن.