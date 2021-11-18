الغندور حكما لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي ستقام في الثامنة مساء غدا الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن حسابات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويدير أحمد الغندور مباراة الأهلي والمقاولون العرب ويعاونه كل محمود عز الرجال وسمير جمال فيما سيكون جلال أحمد حكما رابعا، ويتولى تقنية الفيديو الحكم محمد عباس قابيل ويعاونه علاء وجدي.

ويتطلع الأهلي لمواصلة مشوار تألقه بعدما نجح في تحقيق الفوز في المباراة الماضية أمام الزمالك في مباراة القمة 123 بنتيجة 5-3، وذلك من أجل الانفراد أكثر بصدارة ترتيب الدوري العام، والابتعاد عن بيراميدز الذي حقق الفوز في الثلاث جولات الماضية.