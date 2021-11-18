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فيديو.. رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: التأمين الصحي الشامل سيضم 120 مليون مواطن

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 12:59 ص | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 12:59 ص

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن محافظات المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي الشامل تشمل كفر الشيخ والقليوبية والمنيا وسوهاج وقد تنضم لهم الإسكندرية.

وتابع خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة «ETC الفضائية»، مساء اليوم الأربعاء، أن مشروع التأمين الصحي الشامل سيشمل ١٢٠ مليون مواطن مصري، مضيفا أن الرئيس السيسي حدد ١٠ أعوام لإنهاء المنظومة داخل كل محافظات الجمهورية.

وأوضح أن المنظومة بدأت عام ٢٠١٩ وستستمر حتى عام ٢٠٣٠، والهدف الأسمى من المشروع هو تغطية جميع محافظات مصر، ضد جميع الأمراض والتي وصلت لـ٣ آلاف مرض يتم التعامل معهم.

وذكر أن ما تشهده في مصر في مجال التأمين الصحي يحظى باهتمام بالغ من قبل الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الدولة ستتكفل بدفع التأمين الصحي لغير القادرين.

 

 

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