الخطيب يبدأ ندوته الانتخابية في مدينة نصر بالسلام الوطني

بدأت الندوة الانتخابية لمحمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلي بإذاعة النشيد الوطني لمصر، على غرار ما حدث أمس في الندوة التي عقدها بفرع الشيخ زايد والتي بدأت أيضاً بالنشيد الوطني.

ويعقد الخطيب ثاني ندواته الانتخابية اليوم بفرع الأهلى بمدينة نصر لاستعراض كافة الملفات التى يتضمنها البرنامج الانتخابي لقائمته الموحدة التي يخوض بها انتخابات الأهلي لاختيار مجلس الادارة الجديد الذي يقود النادي في السنوات الاربع القادمة .

وكان الخطيب قد عقد أولي ندواته أمس الأربعاء بفرع الاهلي بالشيخ زايد وسط حضور كبير من رموز وأعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على الاستماع للبرنامج الانتخابي للقائمة والذى يتضمن نقلة تنموية هائلة في النادي علي الصعيد الاقتصادي والخدمي والإداري والرياضي ، وفقا للرؤية الشاملة التي وضعها الخطيب للنادي خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق طموحات الجمعية العمومية .

وشهدت الجولات الخاصة لقائمة محمود الخطيب خلال الأيام الماضية في مقر النادى بالجزيرة وفرعى مدينه نصر والشيخ زايد ، حالة من التفاعل جانب الأعضاء الذين اجمعوا على ضرورة انتخاب قائمة الخطيب بالكامل حرصا علي التجانس والاستقرار الذي يحقق مصالح النادي.