جانتس: إسرائيل واليونان ستواصلان العمل على التصدي لإيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في بيان مشترك مع نظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، اليوم الجمعة، إن إيران أثبتت أنها تشكل تهديدا عالميا وإقليميا.

وأضاف جانتس في ختام زيارته لليونان: "سنواصل الاجراءات ضد محاولاتها لبناء قواعد على الحدود مع اسرائيل"، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول " تعتبر إسرائيل اليونان حليفا استراتيجيا، وسنواصل العمل مع قبرص على تعزيز التحالف الثلاثي في شرق البحر الأبيض المتوسط. وتقوم شراكتنا على المصالح المشتركة، والالتزام بشدة بالقيم الديمقراطية وأيضا بالصداقة والعلاقات والثقة التي بنيناها خلال السنوات الأخيرة"."