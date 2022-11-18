متظاهرون يطالبون باستقالة الحكومة في مونتينيجرو وإجراء انتخابات مبكرة

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خرج الآلاف إلى الشوارع في بودجوريتشا عاصمة مونتينيجرو احتجاجا على الحكومة الموالية لصربيا.

وطالب المشاركون والمتحدثون في المظاهرة التي جرى تنظيمها في وقت متأخر أمس الخميس باستقالة حكومة رئيس الوزراء دريتان أبازوفيتش وبإجراء انتخابات مبكرة.

وكانت الأغلبية الضئيلة الموالية لصربيا في البرلمان اقترحت قانونا في الأونة الأخيرة يهدف إلى تحديد صلاحيات الرئيس ميلو دوكانوفيتش، الموالي للغرب.

ويعتبر المنتقدون القانون الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد غير دستوري.

وجرى تنصيب حكومة أبازوفيتش على أساس مؤقت فقط منذ تصويت بحجب الثقة في البرلمان في أغسطس. وهذه هي ثاني مظاهرات من نوعها خلال الأسبوعين الماضيين.