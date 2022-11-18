التشيك: لا ينبغي على الغرب إملاء شروط السلام على أوكرانيا

قال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، إنه لا ينبغي على الداعمين الغربيين لأوكرانيا "أن يملوا" شروط السلام على كييف، وأن يدركوا أن البلاد في الواقع تحارب ضد روسيا لحماية كل أوروبا، على حسب تعبيره.

وأضاف ليبافسكي، في تصريحات صحفية أوردها راديو "براغ الدولي" اليوم الجمعة: "لا يتعين علينا أن نكون في وضع نفرض فيه على أوكرانيا مع الآخرين ظروف السلام، في حال أنها تحارب من أجل بقائها على قيد الحياة"، وذلك عند سؤاله ما إذا كان من المعقول أن تطالب أوكرانيا باستعادة حدود ما قبل عام 2014.

وحذر ليبافسكي، من أن مبادئ الأمم المتحدة لوحدة الأراضي والنظام الدولي المبني على القواعد على المحك.