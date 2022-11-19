تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الجمعة، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم، إن بوتين أعرب عن تهنئته لدولة قطر على استضافة بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق بعد غد الأحد، متمنيا التوفيق للمنتخب القطري في منافسات البطولة.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن "شكره وتقديره" لبوتين "على تهنئته، وتمنياته لدولة قطر بالنجاح في استضافة البطولة"، مثمنا "تعاون روسيا في تنظيم هذا الحدث العالمي".

وقال الكرملين في بيان أوردته وسائل إعلام روسية اليوم إن الاتصال الهاتفي "بحث القضايا الراهنة للتجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية".

"وتم التأكيد على الاهتمام المتبادل في استمرار التنسيق الوثيق في قطاع الطاقة، من أجل ضمان التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الغاز العالمي".