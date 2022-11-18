 البيت الأبيض: لا نشارك حاليًا في مفاوضات دبلوماسية مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض: لا نشارك حاليًا في مفاوضات دبلوماسية مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 7:54 م | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 7:54 م

أعلن البيت الأبيض، أن واشنطن لا تشارك حاليًا في مفاوضات دبلوماسية مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.


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