البيت الأبيض: لا نشارك حاليًا في مفاوضات دبلوماسية مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، أن واشنطن لا تشارك حاليًا في مفاوضات دبلوماسية مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.