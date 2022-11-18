 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ637 مليون حالة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ637 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 11:11 م | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 11:11 م

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 637 مليونا و414 ألفا و408 إصابات.
وأفادت الجامعة -في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و619 ألفا و235 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 98.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.9 مليون.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و76 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ688 ألفا و835 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و553 وفاة.


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