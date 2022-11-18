 10 قتلى و30 مصابا في حريق بالسليمانية شمال العراق - بوابة الشروق
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10 قتلى و30 مصابا في حريق بالسليمانية شمال العراق

وكالات:
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 11:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 11:32 ص

قال محافظ السليمانية هفال أبو بكر، اليوم الجمعة، إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 30 في انفجار أسطوانة غاز في منطقة سكنية في مدينة السليمانية بشمال العراق.

وأضاف أبو بكر، أن 13 شخصا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. كما أعلن الحداد ثلاثة أيام، وفقا لوكالة رويترز.

وتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق الذي اندلع في منطقة سكنية بعد انفجار أسطوانة غاز أمس الخميس. وقالت الشرطة إن الحريق ألحق أضرارا بعدة منازل ودمر ما لا يقل عن خمس سيارات.

وقال ضباط الشرطة إن ثلاثة منازل على الأقل دمرت بالكامل جراء انفجار أسطوانة غاز للطهي تم تركيبها على سطح أحد المنازل.

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