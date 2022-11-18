تشارك مصر غدا السبت، بوفد رفيع المستوى في فعاليات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي بالأردن، وعلى مدار 3 أيام.

وكان رئيس جمعية المستشفيات الخاصة رئيس المنتدى الدكتور فوزي الحموري، قد قال إن الجهات الحكومية والخاصة المصرية أكدت مشاركتها في المنتدى الذي يعقد بحضور أكثر من 750 متخصص عالمي من أكثر من 50 دولة عربية وأوروبية وأفريقية.

وأضاف أن المشاركة المصرية كالعادة ستكون فعالة ومثمرة نظرا لتبادل الخبرات الأردنية المصرية في كل القطاعات وخصوصا القطاع الطبي، موضحا أن هناك تعاونا وتنسيقا مثمرا بين القاهرة وعمان في هذا القطاع.

ولفت إلى أن الدعوة وجهت إلى وزارة الصحة المصرية للمشاركة في هذا المنتدى الذي يعد الأكبر من نوعه من حيث المشاركة العالمية، مؤكدا أن مصر لديها خبرات كبيرة في قطاع السياحة العلاجية.

وأشار إلى أن الوفد المصري سيطلع على التجربة الأردنية في قطاع السياحة العلاجية، وسيتم تبادل وجهات النظر بين البلدين، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع مصر وكافة البلدان العربية في هذا القطاع.

ونوه الحموري بأن الأردن سيكون على موعد مع أكبر منتدى للسياحة العلاجية والسفر الصحي على مستوى العالم والذي تنظمه الجمعية بالشراكة مع وزارة الصحة الأردنية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية وبالتعاون مع اتحاد المستشفيات الدولي والمجلس العالمي للسياحة العلاجية واتحاد المستشفيات العربية بالجامعة العربية، تحت رعاية الملك عبدالله الثاني خلال الفترة 19 -21/11/2022.

وأوضح أن المنتدى سينظم العديد من جلسات النقاش وورش العمل لمناقشة الموضوعات الهامة والرئيسة بشأن السياحة العلاجية والسفر الصحي، موضحا أن أكثر من 70 متحدث سيشاركون في 11 جلسة أولها ستكون الجلسة الوزارية بعنوان: التوسع في السفر الصحي، الطريق إلى الأمام بعد التعافي من جائحة كورونا حيث سيشارك فيها وزراء أردنيون وعرب بالإضافة إلى مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة.

وتابع أنه تمت دعوة عدد كبير من أصحاب القرار في الدول المستهدفة المعنيين بتحويل المرضى للخارج للمشاركة في المنتدى والاطلاع على الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في الأردن، كاشفا عن تنظيم معرض على هامش المنتدى تشارك فيه المستشفيات المعنية بالسياحة العلاجية وشركات الأجهزة والمعدات الطبية وشركات الأدوية والتأمين والبنوك وغيرها، فيما سيوفر المنتدى فرصة للتعاون بين مقدمي ومشتري الخدمات الصحية وتوقيع اتفاقيات ثنائية.