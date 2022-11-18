FBI يحقق في محاولات تسليح مسيرات بعبوات ناسفة في الولايات المتحدة

كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، كريستوفر راي، عن بدء التحقيق في محاولات عدد من الأشخاص تزويد طائرات من دون طيار بعبوات ناسفة يدوية الصنع في الولايات المتحدة.

وقال راي أمام أعضاء مجلس الشيوخ: "نقوم بالتحقيق، حتى بينما نتكلم الآن، في عدد من المحاولات داخل الولايات المتحدة لتسليح مسيرات، بعبوات متفجرة يدوية الصنع"، حسب ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية.

وأضاف أن خطر المسيرات المتوفرة على نطاق واسع، تزايد بسرعة مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في ما يتعلق بمدى رؤيتها وسرعة تحركها والمسافة التي يمكنها قطعها والحمولات القادرة على حملها.

وتابع "إنها أدوات متطورة بشكل استثنائي قادرة على حمل عبوات ناسفة وينبغي أن نتمكن من التصدي لها".

وكان راي يتحدث خلال جلسة للجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ بشأن التهديدات الداخلية.

ولم يقدم أي تفاصيل بشأن الحالات المتعلقة بالمسيرات.