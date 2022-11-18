صحيفة صينية: بكين تطالب الدول المتقدمة بالوفاء بمنح 100 مليار دولار للدول النامية مع اختتام COP27

سلطت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، اليوم الجمعة، الضوء على دعوات أطراف مختلفة للبلدان المتقدمة إلى الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للبلدان النامية لمعالجة الأضرار المناخية مع اختتام الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في شرم الشيخ.

وأكدت الصحيفة أن الصين تدعم مطالبة الدول النامية بتعويضات مالية عن الخسائر والأضرار من قبل الدول الغنية فيما يتعلق بتأثير تغير المناخ، لافتة إلي أن الاعلام الغربي تمحور تركيزه فقط على ضرورة أن تدفع الصين لصندوق الخسائر والاضرار الذي أطلقه نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز نيابة عن الاتحاد الأوروبي، مع اختتام cop27.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الالكتروني أن الدول الغربية تستخدم COP27 للضغط على الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى لدفع ثمن ما ارتكبته من عوامل اثارت ازمة المناخ العالمية.

وفي السياق نفسه، قال لي شو كبير مستشاري السياسة العالمية في منظمة السلام الاخضر الصينية -خلال حضوره مؤتمر COP27 لصحيفة (جلوبال تايمز )، إن إنشاء آلية تمويل لقضية الخسائر والأضرار له أهمية كبيرة بالنسبة لمؤتمر COP27.

وتابع: "يجب على البلدان المتقدمة باعتبارها أهم مساهم في غازات الاحتباس الحراري في التاريخ أن تلعب دورًا رائدًا في دفع أموال الخسائر والأضرار"، لافتا إلي أن مطالبة الدول النامية بالمساهمة عندما لا تقدم الدول المتقدمة مساهماتها أمر غير مناسب.

وأضاف أن "ذلك سيضر بالثقة المتبادلة بين الدول المتقدمة والنامية وقد يعيق أيضا التنفيذ الفعلي لآلية التمويل".

وفقًا لبيان أرسلته منظمة السلام الأخضر الدولية إلى الصحيفة الصينية، فإن الدول الأكثر ثراءً والأكثر تلويثًا تاريخياً كانت تمنع التقدم في COP27 بشأن إنشاء مرفق تمويل الخسائر والأضرار.

وذكر البيان أن "الاتحاد الأوروبي بدأ في الاستماع إلى بعض المطالب من الدول النامية ، في حين أن الولايات المتحدة ونيوزيلندا والنرويج وأستراليا من بين دول أخرى ، هي أكثر العوائق وضوحًا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين على الصين أيضًا دفع أموال مقابل قضية الخسائر والأضرار، قال المبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا في مؤتمر صحفي خلال COP27: "حتى الآن ، لم تتناول الولايات المتحدة هذه القضية معنا".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الخميس الدول المتقدمة بالوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية ووضع خارطة طريق ذات مصداقية لمضاعفة تمويل التكيف.

وردا على ذلك ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ، إن الدول المتقدمة بحاجة إلى اتخاذ خطوات موثوقة للوفاء الكامل بالتزاماتها بدعم الدول النامية في التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.