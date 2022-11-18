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مجموعة السبع تعتزم تحديد سقف سعر الغاز الروسي الأسبوع المقبل

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 11:12 م | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 11:12 م
قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الدول السبع الكبرى تهدف إلى الإعلان، الأربعاء المقبل، عن مستوى الحد الأقصى الذى ستضعه لسعر خام النفط الروسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن المصادر قولها، إن من المتوقع أن تتبادل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل سري سعرا مقترحا قبيل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي المقرر الأربعاء المقبل.

وقالت المصادر إنه إذا أيد السفراء الأوروبيون الاقتراح، فإن المخطط هو الإعلان عن السقف السعري مساء ذلك اليوم، لكن التوقيت لا يزال غير واضح.

وسيمنع الحد الأقصى للسعر، الذي يحظى بدعم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، الشركات من توفير خدمات الشحن وخدمات مثل التأمين والوساطة والمساعدة المالية، وهي أمور مطلوبة لنقل النفط الروسي لأي مكان في العالم، ما لم يتم بيع النفط بسعر أقل من المستوى المتفق عليه.

ومن المقرر أن تدخل خطة خام النفط الروسي حيز التنفيذ بعد الخامس من ديسمبر، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا قالتا إنه سيتم منح شركاتهما مهلة من الوقت لتفريغ ما لديها من حمولة حتى 19 يناير، للأخذ في الاعتبار شحنات تم تحميلها قبل أن يدخل السقف السعري حيز التنفيذ.

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