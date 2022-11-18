بولندا ترفع قيمة قرضها لأوكرانيا إلى 160 مليون يورو

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء الأوكراني صادق على أمر بإجراء تعديلات على الاتفاقية بين أوكرانيا وبولندا فيما يخص رفع حجم القروض المُيسرة التي تقدمها بولندا من أجل تنفيذ مشروعات استثمارية في أوكرانيا إلى 160 مليون يورو.

وأشارت الوزارة في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أن حجم القروض البولندية ارتفع بالتحديد من 100 إلى 160 يورو، كما تم تمديد الموعد النهائي لتوقيع عقود المشروعات لمدة عامين حتى 31 ديسمبر 2024.

وذكرت الوزارة أيضا أنه تم إلغاء البند المتعلق بشرط تلقي ما لا يقل عن 60٪ من القروض البولندية لشراء تقنيات لتطوير آليات الرقابة الجمركية في أوكرانيا، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على عقود تم توقيعها خلال عامي 2017 و2018 على أن ترتفع قيمة تلك العقود دون وضع سقف معين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توزيع القروض بين مشروعين، أولهما مشروع تطوير البنية التحتية للطرق التي تمر بخمسة نقاط تفتيش على الحدود الأوكرانية-البولندية بقيمة 94.1 مليون يورو، وكذلك مشروع تطوير خدمات الجمارك الأوكرانية في نقاط التفتيش نفسها بقيمة 58.9 مليون يورو، كما سيتم تزويد إدارة حرس الحدود الأوكرانية بمبلغ 7 ملايين يورو لشراء طائرات بدون طيار وتقنيات لمراقبة الحدود.

وأضافت الوزارة أن الأمر الذي وقعه مجلس الوزراء الأوكراني صادق أيضا على مسودة مشروع بروتوكول بين حكومة أوكرانيا وحكومة بولندا بشأن التعديلات على الاتفاقية، كما نص على أن وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو هو من سيوقع على هذا البروتوكول الثنائي.