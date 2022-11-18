 الأولوية لهم.. مبادرة بالسعودية لتقديم عربات كهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام - بوابة الشروق
الجمعة 18 نوفمبر 2022 12:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

الأولوية لهم.. مبادرة بالسعودية لتقديم عربات كهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

مكة المكرمة - أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 10:56 ص

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، مبادرة "الأولوية لهم" لتقديم خدمة العربات الكهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال أداء الطواف والسعي بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي -حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة- أن المبادرة تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتخفيف المشقة وتسهيل الخدمة لهم من خلال عدة نقاط على مداخل المسجد الحرام ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة.

وأشار إلى أن المبادرة تقدم من خلال تحديد مواقع ومسارات وفريق عمل يقومون بخدمة هذه الفئة وتسهل في تحقيق أهداف الإدارة بما يكفل للأشخاص سلامة الوصول السليم والميسر والتعامل الأمثل للفئة المستهدفة وتقديم أفضل الخدمات والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك