أمريكا تخصص 20 مليون دولار لتمويل توصيل الحبوب الأوكرانية لأكثر الفئات ضعفا في العالم

أعلنت الولايات المتحدة تخصيص ما يصل إلى 20 مليون دولار؛ لتمويل مبادرة "حبوب من أوكرانيا"، التي أعلنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في قمة مجموعة العشرين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك للمساعدة في إطعام الناس في جميع أنحاء العالم، وسط تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة في أوكرانيا، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستقدم هذا الدعم من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة؛ لتسهيل نقل شحنات إضافية من الحبوب الأوكرانية عبر مبادرة "حبوب البحر الأسود".

ويضاف هذا المبلغ إلى 173 مليون دولار حتى الآن للدعم الأمريكي الحالي لبرنامج الأغذية العالمي لشراء الحبوب الأوكرانية؛ لإطعام الناس في البلدان، التي تواجه أشد أزمات الغذاء.

وشددت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أن التمويل الأمريكي اشترى 210 آلاف طن متري من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام ما يقرب من 12.6 مليون شخص لمدة شهر واحد.

يشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فبراير الماضي، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 11 مليار دولار في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، بما في ذلك ما يقرب من 8.6 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية.

وأفادت السفارة الأمريكية بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تواصل أيضًا مساعدة المزارعين في أوكرانيا، الذين يخاطرون بحياتهم لإطعام العالم، من خلال مبادرة المرونة الزراعية- في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا خلال خطابه أمام قمة مجموعة العشرين الدول الأعضاء للانضمام إلى مبادرة حبوب من أوكرانيا، والتي من المقرر تنفيذها بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.