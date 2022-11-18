الدفاع الروسية: ضربات عالية الدقة استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية

وجهت القوات المسلح الروسية ضربات مركزة بأسلحة جوية وبحرية دقيقة بعيدة المدى وعالية الدقة في إطار العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية- "إن الضربات استهدفت منشآت القيادة والسيطرة العسكرية والمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للوقود والطاقة في أوكرانيا ".



وأضافت أن أهداف الضربة تحققت، وجميع الصواريخ أصابت أهدافها المحددة بالضبط، حيث تم تدمير منشآت إنتاج الصواريخ، وتدمير ترسانة للمدفعية من بين إمدادات الدول الغربية.



وتابعت أنه تم تعطيل نقل الاحتياطيات الأوكرانية وتسليم الأسلحة الأجنبية المستوردة إلى مناطق القتال.