زيلينسكي يدعو الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى فرض عقوبات جديدة من الغرب في ضوء تزايد الهجمات الصاروخية الروسية ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو موجهة إلى الطلاب الأيرلنديين اليوم الجمعة: "هناك حاجة إلى حزمة عقوبات أوروبية جديدة.. العدوان الروسي لا يتوقف ليوم واحد، تماما كما أن الأكاذيب الروسية للعالم لا تتوقف أبدا، لذلك، ولكل هذا، يجب ألا يتوقف الضغط الدولي على روسيا ليوم واحد".

اتهم زيلينسكي موسكو بانتهاك الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي دعمته روسيا أيضا، في العديد من النقاط.

وشدد الإعلان على أهمية القانون الدولي والنظام المتعدد الأطراف بوصفهما ضامنا للسلام والاستقرار. وأضاف أنه مع ذلك تواصل روسيا تدمير العلاقات الدولية بينما تتظاهر بالكفاح مع جميع الدول الأخرى ضد زعزعة الاستقرار.

وقال زيلينسكي إن موسكو تحشد كل مواردها "لتصبح أكبر دولة إرهابية في التاريخ".

ورغم الاختلافات الرئيسية في الرأي، اعتمدت مجموعة العشرين من البلدان الصناعية والناشئة الرائدة إعلانا ختاميا في مؤتمر القمة أدانت فيه الغالبية العظمى من الأعضاء بشدة الحرب الروسية ضد أوكرانيا. كما تم تسجيل موقف روسيا المخالف بشأن هذا الأمر.