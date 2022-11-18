ماليزيا تسجل 3457 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ماليزيا تسجيل 3457 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و960 ألفا و179 حالة، منذ بدء الجائحة.



ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الجمعة عن بوابة "كوفيد ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة قولها إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، حالتين قادمتين من الخارج، و3455 حالة إصابة محلية.



وسجلت ماليزيا 9 وفيات بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و583 حالة.



وأضافت البوابة الإلكترونية أنه تم تسجيل 3736 حالة تعاف أمس الخميس، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في ماليزيا 27 ألفا و877 حالة، من بينهم 46 حالة في وحدات الرعاية المركزة.