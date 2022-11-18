اليونان: مطاردة مثيرة لخفر السواحل مع مهربي بشر في بحر إيجه

بثت قوات خفر السواحل اليونانية اليوم الجمعة، مقطعا مصورا نادرا لمطاردة مثيرة لعدد من مهربي البشر في بحر إيجه.

وأظهر المقطع ضباطا يحاولون إيقاف قارب سريع يحمل مهربين مشتبه بهم. ولم يتوقف القارب، الذي كان يسير بسرعة فائقة، في البداية على الرغم من دعوات للقيام بذلك، وإطلاق عدة أعيرة نارية تحذيرية في المياه. وأمر ضابط بصوت عال: "استهدفوا المحرك".

وفي النهاية، كان بالإمكان رؤية القارب السريع متوقفا في المياه والضباط يقتربون منه.

وجاء النص المصاحب للقطات المصورة، يفيد بأن المهربين المشتبه بهم أخذوا في البداية 11 مهاجرا قبالة جزيرة كوس بقارب آخر. غير أن القارب غرق على بعد حوالي كيلومترين قبالة الساحل وغرق أحد الأشخاص. وحينئذ حاولوا العودة إلى تركيا بقارب آخر.

وأنقذ خفر السواحل المهاجرين العشرة الآخرين من المياه. ووفقا للتقرير، وقعت الحادثة الأربعاء الماضي.

وفي بحر إيجه، تحاول عصابات تهريب، جلب مهاجرين إلى جزر يونانية، أو عبر جنوب اليونان، لنقلهم إلى إيطاليا بشكل يومي.

ووفقا لتقديرات مصادر في خفر السواحل، تجاوز عدد الغرقى والمفقودين من المهاجرين في شرقى المتوسط 300 شخص منذ بداية العام، أي أكثر من الضعف مقارنة بعددهم العام الماضي.

وفي عام 2021، تُوفي أو فُقد 115 شخصا في المجمل، وفقا لإحصاءات صادرة عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين.